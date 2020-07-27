Эксперт оценил призыв украинского чиновника сделать Крым «неподъемной ношей» для России

Заявления украинского экс-министра иностранных дел Украины о намерении сделать из Крыма неподъемную ношу для России никаким образом не повлияют на судьбу полуострова. Такое мнение высказал КП-Крым крымский политолог Владислав Ганжара.

Ранее на своей странице в соцсетях бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что власти Украины намерены сделать из Крыма проблему для России. Также он напомнил, что 23 июля состоялась 80-я годовщина подписания декларации Уэллеса, которая закрепляла отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти события чиновник сравнил с ситуацией на полуострове.

- Слова Климкина - это неудачная попытка напомнить о себе. Он делает провокационные заявления, но еще ни разу заявления украинского чиновника не отражались на судьбе полуострова, - поделился с КП- Крым политолог.

В последнее время на просторах интернета все больше и больше украинских политиков пытается громко высказаться по поводу республики, но такие слова чаще всего оказываются пустыми обещаниями.

По мнению Ганжары, параллели, которые Климкин проводит между Крымом и непризнанными странами Балтии, исторически некорректны. Единственное, что объединяет эти сравнения – это ошибка, при которой полуостров оказался в составе Украины, поэтому и был чужим для этой страны.

- Украина уже шестой год пытается превратить Крым в проблему и неподъемную ношу для России, но полуостров изначально рассматривали как регион, играющий особую роль в стратегическом и экономическом развитии страны, а также одним из главных туристических регионов Российской Федерации. Поэтому его роль никто и ни под каким давлением пересматривать не будет, - заключил политолог.

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