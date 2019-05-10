Эксперт оценил призыв Порошенко усилить санкции против России

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT призыв президента Украины Петра Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержать усиление санкций против России в связи с решением о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

По мнению специалиста, действия Порошенко можно расценивать как «банальную попытку напомнить о себе».

«Скорее всего, речь идёт о начавшейся борьбе в рамках будущей избирательной кампании в Верховную раду. Порошенко постоянно заявляет о том, что он сам будет участвовать в этой борьбе», — отметил аналитик.

Как отметил Шаповалов, подобная риторика направлена на украинского избирателя. Порошенко пытается показать, что он бескомпромиссно отстаивает интересы страны, чего со своей стороны не делает избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Порошенко призвал Меркель поддержать усиление санкций против России.