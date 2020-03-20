Эксперт оценил призыв поляков забрать Калининградскую область

Призывы некоторых поляков на фоне коронавируса "забрать" Калининградскую область являются частным мнением читателей Gazeta Wyborcza, власти Польши не готовы поддержать такую позицию, поскольку пересмотр статуса российского региона автоматически может повлечь возможность пересмотра статуса границ самой Польши, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области. В публикации газеты говорится, что регион оказался в "полуизоляции" после решения Москвы закрыть границы. Автор статьи пишет, что жители Калининградской области привыкли делать покупки в польских супермаркетах, но теперь оказались лишены этой возможности. Вместе с тем журналист отмечает, что и в российских магазинах создали запас продуктов, которого хватит на месяц, даже если регион окажется абсолютно изолирован. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе

"Мне кажется, что, конечно, это является частным мнением. Не думаю, что официальные власти в Польше готовы поддержать такую позицию, поскольку пересмотр статуса Калининградской области автоматически означает возможность пересмотра статуса границ Польши в целом, включая и западные границы этого государства", - сказал Кортунов РИА Новости.

Как отметил эксперт, в этом случае теоретически можно предположить, что Германия может предъявить территориальные претензии Польше.

"В общем, Калининградская область никогда польскому государству не принадлежала. Это все-таки (была) Восточная Пруссия, поэтому, мне кажется очень-очень маловероятным, даже в нынешних условиях, возможность со стороны польских властей такой вопрос ставить", - добавил он. При этом, по словам гендиректора РСМД, всем стоить задуматься о том, как будет развиваться трансграничное сотрудничество в новых условиях на фоне пандемии коронавируса, поскольку будут дополнительные ограничения.

"Это будет иметь последствия для многих, и для бизнеса, и для гуманитарных контактов. То есть, сам-то вопрос важный, но просто ставить его в контексте возможной аннексии Калининградской области выглядит, я бы сказал, дурным вкусом", - пояснил Кортунов.

Калининградская область, занимающая полуэксклавное географическое положение (российский регион на имеет общих границ с остальной территорией страны, граничит со странами ЕС — Литвой и Польшей, имеет выход к Балтийскому морю), постоянно попадает в поле зрения западных военных, экспертов и журналистов.