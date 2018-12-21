Эксперт оценил призыв МИД России к Киеву не вмешиваться в дела церкви

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT призыв России к властям Украины не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству.

«Современная украинская власть не может существовать без нагнетания конфликта. Поиск внутренних и внешних врагов является для неё залогом выживания. Поэтому они будут прилагать максимальные силы для эскалации ситуации. У нас уже давно нет понятия добра и зла. Есть понятие вреда и пользы в мировой политике. Для них выгодно такое поведение, и им не очень интересно, что будет происходить в нашей церкви, у них свои интересы», — сказал эксперт.

Силантьев также добавил, что «для христианского сообщества это проблема, особенно для мира православного, ведь такие действия разрушают многовековую систему договорённостей и соглашений».

Ранее российские дипломаты призвали киевские власти перестать вмешиваться в дела церкви.