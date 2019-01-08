Эксперт оценил призыв Климкина ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что он выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

«Знаем статистику: только за период новогодних праздников порядка 1000 человек из России не были допущены на территорию Украины. Таким образом они полагают, что смогут повлиять на безопасность внутри государства. Хотя мы прекрасно понимаем, что это не более чем очередной политический шаг, направленный на то, чтобы продемонстрировать, что нынешняя украинская власть продолжает делать всё, чтобы отделить Украину от России и сделать невозможным даже обычное общение между гражданами двух стран», — отметил Денисов.

По его словам, обоснования подобных действий к реальности никакого отношения не имеют.

Ранее Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд на Украину мужчин из России.