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Эксперт оценил призыв депутата Рады не пускать на Украину женщин из России
01 декабря 2018, 13:09 • 50 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT предложение первого замглавы фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрея Тетерука запретить въезд на Украину российским женщинам.
Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
По словам эксперта, подобные предложения отражают «русофобию, которая развивается уже вплоть до шизофренического состояния».
«Это можно охарактеризовать как шизофрению, развивающуюся на фоне предвыборной кампании Петра Порошенко и тех провокаций, которые он в её рамках организовывает. Предложения, наверное, будут сыпаться и дальше. Вероятно, скоро запретят уже въезд детям и пожилым людям, потому что они, по такой логике, тоже могут в качестве шпионов или камикадзе выступать», — сказал он.
Безпалько также добавил, что от подобных запретов могут пострадать обе стороны, но «украинская в большей степени».
«Для Украины это разрыв связей, который уже привёл к большим потерям. И разрыв в связях между людьми будет отражаться на её состоянии ещё больше. Россияне, которые навещают своих родственников на Украине, привозят им деньги, материальные ресурсы, с помощью которых те живут. Поэтому думаю, что Украина больше пострадает в данной ситуации, чем Россия», — заключил эксперт.
Ранее в Раде предложили не пускать на Украину женщин из России.
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