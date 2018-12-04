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Эксперт оценил призыв американского сенатора отправить корабли НАТО в Чёрное море

04 декабря 2018, 09:24  •  193 • Украина
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление американского сенатора Джона Баррассо о том, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».
 
РИА Новости © Сергей Мальгавко
 

«Ястребы говорят примерно одни и те же вещи, связанные с тем, что необходимо дать их клиентам больше оружия и, может быть, к границам тех государств, которые их клиенты считают опасными для себя, подвинуть 6-й флот», — пояснил Бышок. 



По его словам, возможная эскалация в Чёрном море в значительной степени неприемлема не только для России, но и для партнёров США по НАТО в Европе.

«Потому что мы знаем недавнее заявление бывшего министра иностранных дел Германии относительно того, что своими требованиям о помощи Украина фактически хочет, чтобы Европа ввязалась в боевые действия с Россией, что недопустимо. Он говорит о том, что на уме у европейцев», — отметил Бышок.

Эксперт добавил, что единственное, что может быть реализовано из данного заявления — это поставки оружия на Украину.

«Оно может быть передано с отсроченной платой или в счёт каких-то ещё обязательств. Поскольку мы понимаем, что ястребы так или иначе связаны с лоббистскими группами американского военно-промышленного комплекса. Это благодатная почва, чтобы лоббировать экспорт оружия для Украины, мотивируя это не экономической целесообразностью, а тем, что США должны помочь Украине. В данном случае, думаю, сенатор такую лоббистскую повестку тоже отрабатывает», — заключил Бышок.

Ранее американский сенатор призвал отправить корабли НАТО в Чёрное море. 

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