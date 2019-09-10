Эксперт оценил принятие Радой закона об импичменте президента

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT принятие Верховной радой во втором чтении и в целом законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.

«Так ли необходима сейчас такая строгость в отношении статуса президента и в отношении импичмента? Это очень сомнительно. Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест… Эта имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения», — сказал аналитик.

Ранее Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.

Соответствующий законопроект поддержали 245 депутатов.