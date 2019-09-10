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Эксперт оценил принятие Радой закона об импичменте президента
10 сентября 2019, 12:24 • 147 • Украина
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT принятие Верховной радой во втором чтении и в целом законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.
РИА Новости
«Так ли необходима сейчас такая строгость в отношении статуса президента и в отношении импичмента? Это очень сомнительно. Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест… Эта имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения», — сказал аналитик.
Ранее Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.
Соответствующий законопроект поддержали 245 депутатов.
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