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Эксперт оценил предложение заложить «пояс ядерных мин» на границе Украины с Россией
08 мая 2019, 15:39 • 162 • Украина
Российский военный аналитик, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН оценил предложение военного эксперта киевского Института евроатлантического сотрудничества Игоря Козия заложить «пояс ядерных мин» на границе Украины с Россией.
РИА Новости
«Они могут выстрелить себе в ногу, лишь бы России было плохо», — заявил Коновалов.
По его словам, поведение украинской стороны об этом и свидетельствует. В качестве примера он привёл разрушение военно-технического сотрудничества и экономических связей с Россией.
Ранее независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
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