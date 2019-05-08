Эксперт оценил предложение заложить «пояс ядерных мин» на границе Украины с Россией

Российский военный аналитик, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН оценил предложение военного эксперта киевского Института евроатлантического сотрудничества Игоря Козия заложить «пояс ядерных мин» на границе Украины с Россией.

«Они могут выстрелить себе в ногу, лишь бы России было плохо», — заявил Коновалов.

По его словам, поведение украинской стороны об этом и свидетельствует. В качестве примера он привёл разрушение военно-технического сотрудничества и экономических связей с Россией.

Ранее независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.