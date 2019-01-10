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Эксперт оценил предложение Украины прекратить действие ряда соглашений с СНГ
10 января 2019, 18:54 • 131 • Украина
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT прокомментировал предложение Министерства экономического развития и торговли Украины прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.
© iacis.ru
«На самом деле, это уже достаточно давняя тенденция и подобные инициативы неоднократно высказывались на уровне премьер-министра и президента Украины. То есть это системная политика по полной переориентации страны на евроатлантическое направление», — сказал эксперт.
Денисов также обратил внимание, что согласно экономическим показателям и официальной статистике на Украине подобного рода действия крайне негативно сказываются на ключевых показателях.
«Но вместе с тем это необходимый идеологический элемент нынешнего политического руководства Украины, который оно использует даже в ущерб собственной стране», — заключил он.
Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.
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