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Эксперт оценил предложение Украины прекратить действие ряда соглашений с СНГ

10 января 2019, 18:54  •  131 • Украина
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT прокомментировал предложение Министерства экономического развития и торговли Украины прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.
 
© iacis.ru
 

«На самом деле, это уже достаточно давняя тенденция и подобные инициативы неоднократно высказывались на уровне премьер-министра и президента Украины. То есть это системная политика по полной переориентации страны на евроатлантическое направление», — сказал эксперт.

Денисов также обратил внимание, что согласно экономическим показателям и официальной статистике на Украине подобного рода действия крайне негативно сказываются на ключевых показателях.

«Но вместе с тем это необходимый идеологический элемент нынешнего политического руководства Украины, который оно использует даже в ущерб собственной стране», — заключил он.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.

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