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Эксперт оценил предложение Украины о поставке газа в Молдавию
14 июня 2019, 18:24 • 22 • Украина
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT прокомментировал предложение «Укртрансгаза» о поставке газа в Молдавию из Евросоюза через Украину.
Reuters
«Если Украина не перекроет транзит с 1 января 2020 года, то никаких проблем с поставкой российского газа в Молдавии не будет. Предложение Украины может быть похоже на шантаж», — заявил Гривач.
Он объяснил, что подобные предложения со стороны Украины можно объяснить интересами других участников газового рынка.
«У Украины нет таких возможностей, чтобы от себя вредить европейскому газовому рынку и стабильности поставок газа в Европу. В этом есть заинтересованность серьёзного игрока, который имеет влияние на Украину, — Соединённых Штатов, которые хотят организовать кризис с российским газом на европейском рынке», — добавил эксперт.
Ранее «Укртрансгаз» предложил Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии.
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