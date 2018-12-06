Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Лицемерие и коррупция": бедных граждан переведут в дворники. Без смены политики...
"Господи, как же я их презираю..." Поезда Порошенко
США готовят отправку военного корабля в Черное море, чтобы «ответить на Керченск...
Германия выступает против ужесточения санкций в отношении России — посол ФРГ
Главная / Украина

Эксперт оценил предложение провести встречу России, Украины и ЕК по газу в январе

06 декабря 2018, 16:39  •  121 • Украина
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Еврокомиссии провести встречу России, Украины и ЕК по газу во второй половине января.
 
РИА Новости
 

«Переговоры по газу между Россией и Украиной с участием ЕС делятся на два аспекта, первый из которых — поставки. Этот вопрос прежде всего к Киеву — хочет ли он покупать газ у России», — сказал эксперт.

Что касается вопроса транзита, то для Европы он гораздо важнее и именно из-за него Брюссель планирует выступить арбитром в споре двух стран, считает Кулагин.

По его словам, участие Европы в переговорах Украины и России по газу — существенный фактор сдерживания для Киева.

«Именно участие Европы в трёхсторонних переговорах даёт надежду, что переговоры всё же увенчаются успехом», — полагает эксперт.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о последствиях запуска «Турецкого потока» для Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

121
Источник
Похожие новости
05 декабря 2018, 21:10
СБУ вызвала на допрос священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ
06 декабря 2018, 13:24
Встреча России, Украины и ЕК по газу намечена на вторую половину января
06 декабря 2018, 16:39
Украина призвала Венгрию присоединиться к сдерживанию России

05 декабря 2018, 21:09
«В рамках избирательной кампании»: Порошенко передал Западу проект антироссийских санкций
05 декабря 2018, 21:09
В ЕК подтвердили намерение продолжать трёхсторонние переговоры по газу
06 декабря 2018, 10:09
Прилепин объяснил, почему уехал из Донбасса
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанс...
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 00:39
Кипр отрекся от милитаризации острова после предупреждения МИД России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Путина и Трампа
30 ноября 2018, 19:24
Украинские женщины — американскому телеканалу: «Нам не нужен Порошенко. Нам нужен хороший президент. Путин»
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.