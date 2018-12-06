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Эксперт оценил предложение провести встречу России, Украины и ЕК по газу в январе
06 декабря 2018, 16:39 • 121 • Украина
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение Еврокомиссии провести встречу России, Украины и ЕК по газу во второй половине января.
РИА Новости
«Переговоры по газу между Россией и Украиной с участием ЕС делятся на два аспекта, первый из которых — поставки. Этот вопрос прежде всего к Киеву — хочет ли он покупать газ у России», — сказал эксперт.
Что касается вопроса транзита, то для Европы он гораздо важнее и именно из-за него Брюссель планирует выступить арбитром в споре двух стран, считает Кулагин.
По его словам, участие Европы в переговорах Украины и России по газу — существенный фактор сдерживания для Киева.
«Именно участие Европы в трёхсторонних переговорах даёт надежду, что переговоры всё же увенчаются успехом», — полагает эксперт.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о последствиях запуска «Турецкого потока» для Украины.
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