Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США начали выводить войска из Сирии - Помпео
Палата представителей США одобрила бюджет без финансирования "нерентабельно...
"Лишатся спаивающего фактора": США надеются выводом своих войск из Сир...
Украиной "правят дебилы", решившие закрыть избирательные участки в Рос...
Главная / Украина

Эксперт оценил предложение МИД Польши по изменению нормандского формата

04 января 2019, 19:39  •  47 • Украина
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны также присоединиться Европейский союз и США.
 
Reuters
 

«У Польши амбиции в рамках Европы в последние годы стали выше, чем были раньше, Польша входит не только в ЕС и НАТО, но и в «вышеградскую четвёрку» вместе с Чехией, Словакией и Венгрией, она занимает иную позицию, чем европейский мейнстрим, по вопросами миграционной политики в частности. В рамках «вышеградской группы» Польша активна, но также в своей внешней политике Польша ориентируется скорее на Вашингтон, нежели на Брюссель или Берлин. В этом смысле предложение о включении в нормандский формат США и ЕС — это продолжение политики, направленной на Вашингтон», — отметил Бышок.

По словам эксперта, для расширения данного формата нет перспектив.

«Ни у кого из участников не вызывает нареканий такой формат, даже включение Франции и Германии — это история под вопросом... ещё большее расширение — это в лучшую сторону не повлияет на исход. Безусловно, США присутствуют во всех европейских делах, с другой стороны, учитывая разногласия, которые есть между трамповской администрацией и администрацией Франции и Германии, их нежелание привлекать США в качестве партнёра, скорее, связано с тем, что они пытаются возобновить некий европейский суверенитет»,— заключил Бышок.

Ранее в Польше предложили назначить спецпосланника Генсека ООН по Украине.

Глава МИД страны также считает, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны присоединиться Европейский союз и США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

47
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 20:54
СМИ: СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине
04 января 2019, 13:09
Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы
04 января 2019, 00:09
В РПЦ заявили о задержании тиража послания патриарха Кирилла на Украине

04 января 2019, 13:09
Чижов: напряжённость вокруг Азовского моря инициировали в ЕС
03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
03 января 2019, 20:54
Прокуратура возбудила дело после избиения авиаконструктора в Киеве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
30 декабря 2018, 03:24
"Всё! Украине конец!": В эфире Соловьёва заявили о единственном шаге для решения проблем с Киевом - видео
03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
31 декабря 2018, 21:39
Санкционный удар России по Украине: Подсчитываем убытки
30 декабря 2018, 14:56
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Вечер с Владимиром Соловьевым
29 декабря 2018, 07:54
Пользователи соцсетей раскритиковали Меланью Трамп за неподобающий вид во время поездки в Ирак
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
29 декабря 2018, 22:40
Корнилов: "Стена" Яценюка ОГРАБИЛА украинцев! Куда ушли деньги?! Вечер с Соловьевым от 28.12.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.