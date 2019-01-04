Эксперт оценил предложение МИД Польши по изменению нормандского формата

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны также присоединиться Европейский союз и США.

«У Польши амбиции в рамках Европы в последние годы стали выше, чем были раньше, Польша входит не только в ЕС и НАТО, но и в «вышеградскую четвёрку» вместе с Чехией, Словакией и Венгрией, она занимает иную позицию, чем европейский мейнстрим, по вопросами миграционной политики в частности. В рамках «вышеградской группы» Польша активна, но также в своей внешней политике Польша ориентируется скорее на Вашингтон, нежели на Брюссель или Берлин. В этом смысле предложение о включении в нормандский формат США и ЕС — это продолжение политики, направленной на Вашингтон», — отметил Бышок.

По словам эксперта, для расширения данного формата нет перспектив.

«Ни у кого из участников не вызывает нареканий такой формат, даже включение Франции и Германии — это история под вопросом... ещё большее расширение — это в лучшую сторону не повлияет на исход. Безусловно, США присутствуют во всех европейских делах, с другой стороны, учитывая разногласия, которые есть между трамповской администрацией и администрацией Франции и Германии, их нежелание привлекать США в качестве партнёра, скорее, связано с тем, что они пытаются возобновить некий европейский суверенитет»,— заключил Бышок.

Ранее в Польше предложили назначить спецпосланника Генсека ООН по Украине.

Глава МИД страны также считает, что к нормандскому формату, в котором участвуют Украина, Россия, Франция и Германия, должны присоединиться Европейский союз и США.