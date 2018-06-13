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Эксперт оценил предложение Киева вместе с Лондоном противодействовать «российской агрессии»
13 июня 2018, 15:09 • 169 • Украина
Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин прокомментировал в беседе с RT предложение спикера Рады Андрея Парубия британскому парламенту создать группу по противодействию «российской агрессии».
© Jaap Arriens globallookpress.com
«Я полагаю, что специальную группу с Верховной радой британский парламент создавать не будет, просто-напросто не по чину. Но парламент и правительство Великобритании продолжат поддерживать Украину. Британские инструкторы будут и дальше обучать украинских военных по стандартам НАТО, готовить их к карательным экспедициям Украины на востоке страны и заявлять о необходимости сплочения Запада перед лицом гибридной агрессии, что Великобритания делает регулярно. Они будут везде и всюду говорить о том, что Украина — форпост Запада на пути страшной авторитарной России», — отметил Шишкин.
Ранее Парубий во время визита в Британию предложил парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».
Он также поблагодарил британского министра обороны Марка Ланкастера за помощь Украине, в том числе за «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии».
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