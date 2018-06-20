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Эксперт оценил предложение депутатов Рады переименовать Переяслав-Хмельницкий

20 июня 2018, 19:24  •  109 • Украина
Украинский политик Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил предложение депутатов Верховной Рады переименовать город Переяслав-Хмельницкий.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

«Они вынесли вопрос на обсуждение в Раду, и сразу же началось издевательство над этой темой», — сказал он.

По его словам, парламентарии прошлись уже по всем, а теперь взялись за тех, кто стоял у истоков украинского государства.

Олейник также заявил, что хорошо знает этот город, и люди там против переименования.

Ранее аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.

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