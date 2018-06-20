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Эксперт оценил предложение депутатов Рады переименовать Переяслав-Хмельницкий
20 июня 2018, 19:24 • 109 • Украина
Украинский политик Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил предложение депутатов Верховной Рады переименовать город Переяслав-Хмельницкий.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
«Они вынесли вопрос на обсуждение в Раду, и сразу же началось издевательство над этой темой», — сказал он.
По его словам, парламентарии прошлись уже по всем, а теперь взялись за тех, кто стоял у истоков украинского государства.
Олейник также заявил, что хорошо знает этот город, и люди там против переименования.
Ранее аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил протестные выступления шахтёров на Украине.
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