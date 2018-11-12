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Эксперт оценил позицию СПЦ по действиям Константинополя на Украине

12 ноября 2018, 20:39  •  87 • Украина
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал RT решение Архиерейского собора Сербской православной церкви (СПЦ) выступить против действий Константинополя, который реабилитировал лидеров неканонических церквей Украины.
 
© Michael Kudryavtsev/Russian Look globallookpress.com
 

«Сейчас все православные церкви, включая РПЦ, пытаются вернуть Константинопольский патриархат в нормальное каноническое пространство. Реакция Русской православной церкви была естественной, потому что Константинополь фактически вторгся на её каноническую территорию и начал принимал не церковные, а политические решения. Остальные православные церкви тоже стремятся на него воздействовать. Они недовольны подобными решениями, несущими угрозу всем православным конфессиям», — сказал он.

По словам эксперта, очевидно, что «церкви не хотят нового раскола». 

«Совершенно ясно, если раскол, который уже начался, усугубится, он пройдёт абсолютно по всем православным конфессиям. Все решения церквей, в том числе и Сербской, которые сейчас одна за другой заявляют о неканоничности решений Константинополя, направлены на то, чтобы продемонстрировать своё неприятие», — заключил Ищенко.

Ранее Архиерейский собор Сербской православной церкви раскритиковал действия Константинополя, который реабилитировал лидеров неканонических церквей Украины.

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