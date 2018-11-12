Эксперт оценил позицию СПЦ по действиям Константинополя на Украине

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал RT решение Архиерейского собора Сербской православной церкви (СПЦ) выступить против действий Константинополя, который реабилитировал лидеров неканонических церквей Украины.

«Сейчас все православные церкви, включая РПЦ, пытаются вернуть Константинопольский патриархат в нормальное каноническое пространство. Реакция Русской православной церкви была естественной, потому что Константинополь фактически вторгся на её каноническую территорию и начал принимал не церковные, а политические решения. Остальные православные церкви тоже стремятся на него воздействовать. Они недовольны подобными решениями, несущими угрозу всем православным конфессиям», — сказал он.

По словам эксперта, очевидно, что «церкви не хотят нового раскола».

«Совершенно ясно, если раскол, который уже начался, усугубится, он пройдёт абсолютно по всем православным конфессиям. Все решения церквей, в том числе и Сербской, которые сейчас одна за другой заявляют о неканоничности решений Константинополя, направлены на то, чтобы продемонстрировать своё неприятие», — заключил Ищенко.

Ранее Архиерейский собор Сербской православной церкви раскритиковал действия Константинополя, который реабилитировал лидеров неканонических церквей Украины.