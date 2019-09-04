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Эксперт оценил позицию Киева по российским наблюдателям в Донбассе

04 сентября 2019, 23:09  •  64 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT позицию представителей Украины, которые выступили за возвращение российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Любые заявления должны быть подкреплены какими-то действиями. Если бы сейчас Украина прекратила полностью боевые действия со своей стороны, это можно было бы рассматривать как серьёзный шаг к деэскалации конфликта», — подчеркнул Безпалько. 

По словам эксперта, пока что за последние 100 дней президентства Зеленского мы видим только «наращивание боевых действий». 

Безпалько отметил, что может рассматривать такие заявление как позитивные, но пустые, «не наполненные реальным содержанием».

Ранее представители Украины в ходе заседания контактной группы в Минске поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

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