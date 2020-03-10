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Эксперт оценил поправку Терешковой о президентских сроках

10 марта 2020, 20:35  •  72 • Политика
Внесенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправка в Конституцию о снятии ограничений количества президентских сроков для действующего главы государства — это актуальный в современных условиях «страховой полис». Об этом во вторник, 10 марта, заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.
«Само наличие этого предложения не означает, что президент будет баллотироваться, это опция. Я думаю, такая возможность — некий страховой полис, он актуален в современных условиях. И в том числе экономически. Более 50% поддерживают, чтобы президент оставался и дальше. Я считаю, что возможность дополнительно подстраховаться полезна и разумна», — рассказал Григорьев.
Кроме того, член Общественной палаты подчеркнул, что такая возможность выносится на решение граждан России.
Ранее в этот день сообщалось, что депутаты Госдумы на заседании поддержали предложение о снятии ограничений на количество президентских сроков для главы государства.
С соответствующей инициативой Терешкова выступила ранее в этот день. Она предложила дать в Конституции возможность действующему лидеру страны избираться вновь. При этом депутат отметила, что воплощать инициативу в жизнь нужно в случае, если «этого потребует ситуация» и если «этого захотят люди».
Документ был внесен в нижнюю палату парламента. Позднее в тот же день перед депутатами выступил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что президентская власть в стране не должна быть связана с одним человеком и для россиян необходимо обеспечить гарантию регулярной сменяемости власти.
Кроме того, он выступил против продления своих полномочий по итогам голосования по поправкам в Основной закон страны. По его словам, в таком случае «полномочия продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов». Таким образом, инициативу Путин назвал нецелесообразной.

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