Эксперт оценил поддержанный Радой законопроект о стандартах НАТО для Украины

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT поддержанный Верховной радой законопроект о стандартах НАТО для Украины.

«Прежде всего, надо учитывать то факт, что чрезмерное стремление Украины в НАТО характеризуется теми законами, инструкциями и положениями, которые сегодня так активно принимаются. Порошенко всё время констатирует факт, что рубикон пройден, вернуться обратно невозможно и для того, чтобы успешно войти в НАТО, уже сейчас надо переходить на их стандарты. Однако, приглашаются советники альянса, анализируют ситуацию и говорят, что Украина к этим стандартам идёт не так уж успешно», — сказал эксперт.

По его словам, эти стандарты грозят тем, что «производить боевую технику и вооружение будут те, кто обеспечивает эти стандарты».

«Украина торопится вперёд, а это значит, что для них будут готовить соответствующую амуницию, а они должны её только покупать. На это уйдут большие средства. Стандарты, которые им предлагаются, не всегда могут подходить, учитывая физико-географические, климатические условия. Это показали последние учения в Норвегии. При этом все трудности лягут на плечи налогоплательщиков той страны, которая так активно стремится в НАТО», — заключил Кошкин.

Ранее в Верховной раде поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в ряд законов страны относительно военных стандартов. В нём говорится о применении определённых стандартов, включая разработанные на основе норм НАТО.