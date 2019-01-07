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Эксперт оценил подачу Киевом жалобы в ЕСПЧ из-за задержанных моряков

07 января 2019, 22:39  •  90 • Украина
Юрист-международник Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков.
 
РИА Новости
 

«Ни у украинских моряков, ни у их адвокатов, ни у украинского государства нет никаких правовых оснований подать жалобу в ЕСПЧ против российских судебных властей. Данное заявление является политизированным. Чтобы возникло основание для подачи жалобы, необходимо, чтобы были пройдены судебные инстанции в России: суд первой, второй инстанции… Когда приговор вступает в законную силу, после этого только появляется право на обращение в Европейский суд по правам человека», — отметил Ванин. 

Ранее замминистра юстиции Украины Иван Лещина сообщил, что Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.

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