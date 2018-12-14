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Эксперт оценил планы Украины ввести новые санкции в отношении России

14 декабря 2018, 00:10  •  49 • Украина
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал решение правительства Украины внести на рассмотрение Совета безопасности и обороны предложение о новых санкциях против России.
 
РИА Новости
 

«Сегодняшнее заседание руководителей стран Евросоюза показало нам, что у них есть консенсус по поводу продолжения санкций против России. Они были продлены на полгода. Но у них нет политического решения по поводу какого-то расширения. Любая попытка расширить санкции против России встретит очень резкое сопротивление внутри ЕС. Этот вопрос даже не переходит в практическую плоскость. Ни Италия, ни Венгрия, ни Словакия с Австрией и Чехией не готовы обсуждать этот вопрос. Поэтому все предложения Украины в данном случае адресуются сначала в Вашингтон с расчётом на то, что всесильные господа Помпео и Болтон будут принуждать европейцев к санкциям. Но, судя по всему, это не так просто», — сказал Брутер.

Он также отметил, что «у Украины очень немного шансов кого-то убедить в том, что Россию нужно продолжать сдерживать».

«Они будут пытаться это делать, агитировать и отсылать в США очередные предложения. Но Вашингтон не всесилен, и мы сегодня это видим гораздо более ясно, чем какое-то время назад. К тому же на Украине понимают, что Евросоюз продолжит оглядываться на свои отношения с Россией. А их попытки убеждения будут вызывать дополнительное отторжение», — считает эксперт.

Ранее правительство Украины сообщило, что внесёт на рассмотрение Совета безопасности и обороны предложение о новых санкциях против России.

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