Эксперт оценил планы Порошенко сделать Украину энергонезависимой

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что в ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой.

«Уже 20 лет Украина говорит об энергонезависимости, о переходе на собственные виды энергии, а телега находится на одном месте. Порошенко нужно переизбраться президентом, чтобы такие лозунги делать, я думаю, что это часть его предвыборной кампании», — пояснил Симонов.

По словам эксперта, за последние годы звучало много различных предложений, связанных с «повышением» энергонезависимости Украины.

«Чего я только не слышал: и о добыче сланцевого газа в Харьковской области, и о СПГ-терминале под Одессой... Дальше была тема особой украинской вербы, которая растёт на метр в день, её рубишь — она растёт, источник вечного дерева», — отметил эксперт.

Он добавил, что речь также шла об использовании возобновляемой энергетики.

«Речь о возобновляемой энергетике, что Европа даст технологии. Поинтересуйтесь, сколько стоит возобновляемая энергетика в Европе. Это всё полное враньё, никакой энергонезависимости не будет на Украине ни через пять, ни через десять лет», — заключил Симонов.

Ранее Порошенко заявил, что считает своей целью «на следующие пять лет» энергонезависимую Украину.

По его словам, необходимо прекратить практику, когда «кто-то крадёт газ, а потом списывает это на государственный долг».