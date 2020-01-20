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Эксперт оценил планы по переподготовке учителей русскоязычных школ на Украине
20 января 2020, 19:09 • 28 • Украина
Украинский политик Владимир Олейник прокомментировал сообщение о том, что учителя русскоязычных школ на Украине пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.
РИА Новости
«Часть учителей, безусловно, быстро переучится, потому что, может быть, они неплохо владеют украинским языком. У значительной части это должно занять большое время», — заявил он в беседе с НСН.
По мнению Олейника, самое главное — не просто владение украинским языком, а терминологией в физике, математике и так далее.
Как считает эксперт, ситуация негативно отразится и на учениках русскоязычных школ.
В октябре Олейник в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра образования Украины Анны Новосад о переходе русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.
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