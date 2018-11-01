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Эксперт оценил планы Киева закрыть небо над Чёрным морем

01 ноября 2018, 14:54  •  202 • Украина
Политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семён Уралов в беседе с радио Sputnik оценил планы Киева закрыть небо над Чёрным морем.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

«Правовой вопрос в отношениях между Украиной и Россией вообще уже не стоит на повестке дня. Потому что там вопрос права подменяется вопросом целесообразности и внешних гарантий», — заявил эксперт.

Намерение Киева закрыть небо он назвал «системной эскалацией».

По словам Уралова, это стоит рассматривать как небольшой фрагмент в рамках крупной стратегии.

Ранее на Украине сообщили, что в связи с лётно-испытательными учениями в Херсонской области с 1 по 4 ноября будет закрыто воздушное пространство над Чёрным морем.

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