Эксперт оценил планы Киева закрыть небо над Чёрным морем

Политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семён Уралов в беседе с радио Sputnik оценил планы Киева закрыть небо над Чёрным морем.

«Правовой вопрос в отношениях между Украиной и Россией вообще уже не стоит на повестке дня. Потому что там вопрос права подменяется вопросом целесообразности и внешних гарантий», — заявил эксперт.

Намерение Киева закрыть небо он назвал «системной эскалацией».

По словам Уралова, это стоит рассматривать как небольшой фрагмент в рамках крупной стратегии.

Ранее на Украине сообщили, что в связи с лётно-испытательными учениями в Херсонской области с 1 по 4 ноября будет закрыто воздушное пространство над Чёрным морем.