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Эксперт оценил планы Киева создать информационную стратегию по Донбассу
27 мая 2019, 18:09 • 19 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы администрации президента Украины Юрия Костюка о планах создать новую информационную стратегию по Донбассу.
РИА Новости
Эксперт считает, что подобное решение является продолжением политической линии экс-президента Украины Петра Порошенко.
«Именно при Порошенко Министерство информационной политики Украины начало реализовывать проекты по теме Донбасса и Крыма. При Петре Порошенко и его премьерах Яценюке и Гройсмане стали работать киевские телеканалы на территории Донбасса и выпускаться информационные продукты, направленные на жителей востока Украины», — добавил он.
Ранее Костюк выступил с заявлением о создании «отдельной стратегии по оккупированной территории».
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
По его словам, речь идёт об «очень мощной информационной войне».
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