Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Удар по имиджу единой Европы»: Австрия обвинила Германию в масштабной слежке
ВСУ обвинили в организации сафари на людей
Догнать «Армату»: удастся ли Европе создать конкурента российскому танку
Японские страсти вокруг русского оптоволокна
Главная / Украина

Эксперт оценил план Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки «Северного потока — 2»

18 июня 2018, 12:09  •  120 • Украина
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев планирует создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство «Северного потока — 2».
 
nord-stream2.com
 

«Понятно, что на Украине будут каждый день выпускать абсолютно дурацкие заявления для того, чтобы создавать видимость деятельности по защите собственных интересов. Уже давно ясно, что у них нет никаких шансов сохранить транзит в тех объёмах, которые им необходимы, а это означает, что их газотранспортная система придёт в окончательный упадок. Поэтому сейчас и делаются все эти «пугающие» жесты. С Порошенко солидарны только страны Балтии и Польша. Но к проекту они не имеют никакого отношения, и слушать их не будут. Россия, в свою очередь, давно не опасается таких его заявлений. Он их каждый день делает. А страны как давали разрешения на строительство, так и дают», — объяснил эксперт.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство «Северного потока — 2». Он также считает, что проект не окажет большого влияния на экономику Украины, так как не будет реализован. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
18 июня 2018, 12:09
Эксперт оценил план Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки «Северного потока — 2»
18 июня 2018, 08:54
Эксперт оценил заявление депутата Рады о надвигающейся на Украину катастрофе
17 июня 2018, 23:09
В Киеве прокомментировали заявления о подготовке закона о ЛГБТ

17 июня 2018, 23:09
Украинские пограничники задержали в Донбассе мужчину с георгиевской лентой
17 июня 2018, 13:24
Полиция сообщила о 3,5 тысячи участников «Марша равенства» в Киеве
17 июня 2018, 19:54
В Киеве полиция отпустила всех задержанных противников «Марша равенства»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 июня 2018, 07:40
Как Финляндия и Эстония обманули законы природы и российский газ (Руслан Осташко)
12 июня 2018, 06:55
Последний шанс Донбасса
13 июня 2018, 05:39
Полная капитуляция товарища Ына
12 июня 2018, 06:54
47 ронинов нашего хутора
12 июня 2018, 22:54
«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять мифы националистов
11 июня 2018, 17:54
Асад начинает отшивать Москву
13 июня 2018, 05:39
Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.