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Эксперт оценил перспективы Украины по согласованию новой программы с МВФ

22 октября 2019, 18:24  •  109 • Украина
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы Украины по согласованию новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
 
Reuters
 

«На Украине сложилась принципиально новая ситуация, открывшая президенту Владимиру Зеленскому определённое пространство для манёвра», — заявил он.

По его словам, США погружаются во внутриполитическую борьбу, а Киев считает, что на этом можно разыграть очередной раунд с МВФ.

Как отметил Колташов, у руководства Украины теоретически есть шансы оздоровить экономику, но только при условии постепенного восстановления связей с Россией.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на согласование новой программы сотрудничества с МВФ во время повторного визита миссии в Киев в начале ноября.

Ранее Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.

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