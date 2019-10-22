Эксперт оценил перспективы Украины по согласованию новой программы с МВФ

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы Украины по согласованию новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

«На Украине сложилась принципиально новая ситуация, открывшая президенту Владимиру Зеленскому определённое пространство для манёвра», — заявил он.

По его словам, США погружаются во внутриполитическую борьбу, а Киев считает, что на этом можно разыграть очередной раунд с МВФ.

Как отметил Колташов, у руководства Украины теоретически есть шансы оздоровить экономику, но только при условии постепенного восстановления связей с Россией.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на согласование новой программы сотрудничества с МВФ во время повторного визита миссии в Киев в начале ноября.

Ранее Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.