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Эксперт оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ

22 июля 2019, 19:39  •  59 • Украина
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
 
Reuters
 

По его мнению, сотрудничество неизбежно, и тем самым украинский президент Владимир Зеленский продолжит линию своего предшественника Петра Порошенко.

Как напомнил эксперт, в сериале «Слуга народа» Зеленский прощается с МВФ и говорит, что Украина ему не продаётся.

«Но в реальной жизни такого точно не будет», — отметил Колташов.

Со своей стороны, украинский политолог Евгений Голышкин в беседе с ФАН выразил мнение, что риторика МВФ никак не изменилась.

«Вероятно, сейчас идёт условное согласование кандидатуры, которая сможет быть консолидирующим фактором для обладателей крупного капитала на Украине», — сказал он.

По его словам, этот капитал способен реализовать требования МВФ и те программы, которые уготованы Украине после 2014 года.

Как считает Голышкин, Зеленский не в том положении, чтобы вспоминать свои предвыборные обещания о некой «независимости курса».

Ранее бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы Зеленского.

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