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Эксперт оценил перспективы партии Порошенко на досрочных выборах в Раду
20 мая 2019, 20:24 • 98 • Украина
Независимый политический аналитик Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Блока Петра Порошенко «Солидарность» о готовности к досрочным выборам в Верховную раду.
Reuters
Как считает Иванов, на новых выборах партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит большинство.
«А вот Пётр Порошенко вряд ли сможет взять реванш», — сказал эксперт.
Он не исключил, что какое-то количество голосов получат Блок Юлии Тимошенко и Оппозиционный блок Юрия Бойко.
Ранее политолог, кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с Nation News оценил решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции.
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