Эксперт оценил перспективы партии Порошенко на досрочных выборах в Раду

Независимый политический аналитик Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Блока Петра Порошенко «Солидарность» о готовности к досрочным выборам в Верховную раду.

Как считает Иванов, на новых выборах партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит большинство.

«А вот Пётр Порошенко вряд ли сможет взять реванш», — сказал эксперт.

Он не исключил, что какое-то количество голосов получат Блок Юлии Тимошенко и Оппозиционный блок Юрия Бойко.

Ранее политолог, кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с Nation News оценил решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции.