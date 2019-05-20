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Эксперт оценил перспективы партии Порошенко на досрочных выборах в Раду

20 мая 2019, 20:24  •  98 • Украина
Независимый политический аналитик Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Блока Петра Порошенко «Солидарность» о готовности к досрочным выборам в Верховную раду.
 
Reuters
 

Как считает Иванов, на новых выборах партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит большинство.

«А вот Пётр Порошенко вряд ли сможет взять реванш», — сказал эксперт.

Он не исключил, что какое-то количество голосов получат Блок Юлии Тимошенко и Оппозиционный блок Юрия Бойко.

Ранее политолог, кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с Nation News оценил решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции.

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