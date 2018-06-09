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Эксперт оценил перспективы обмена заключёнными между Россией и Украиной

09 июня 2018, 20:09  •  77 • Украина
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал поднятую в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко тему обмена заключёнными.
 
© Валерий Мельников / РИА Новости
 

«По большому счёту, такая простая вещь, как договор об обмене пленными, тянется уже года три. Будем надеяться, что Порошенко в преддверии выборов захочет сделать что-то и процесс ускорится. На сегодняшний день я не понимаю, почему данная проблема продолжается так долго. Сейчас это разговор о политике и пиаре», — сказал эксперт.

Он также отметил важность этих переговоров в связи с ситуацией с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

«Само собой, Кирилла Вышинского арестовали незаконно, что бы там ни говорили. Он обычный журналист, но то, что он писал, может, кому-то и не нравилось. Сейчас пытаются из него изобразить какого-то шпиона, это абсурд. Я надеюсь, что беседа Путина и Порошенко сможет решить эту проблему, что его выпустят или обменяют. Человек сидит ни за что», — сказал Охрименко.

Ранее стало известно, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Порошенко.

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