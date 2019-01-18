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Эксперт оценил отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream 2
18 января 2019, 20:39 • 22 • Украина
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с газетой «Известия» оценил отмену судом в Швейцарии ареста акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями — операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».
РИА Новости
«Любое решение судов в пользу российского концерна благотворно. При этом в деле «Нафтогаза» и «Газпрома» не первый раз с исками возникают такие «качели», когда сначала идёт обеспечение, потом отмена», — заявил он.
По его словам, это свидетельствует о том, что нет объективной юридической базы для таких ограничительных мер, и суды зачастую сами проваливают свои решения.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream 2.
В декабре украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил сообщение о том, что цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года достигла рекордной отметки $339,21 за 1 тыс. кубических метров.
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