Эксперт оценил отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream 2

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с газетой «Известия» оценил отмену судом в Швейцарии ареста акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями — операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».

«Любое решение судов в пользу российского концерна благотворно. При этом в деле «Нафтогаза» и «Газпрома» не первый раз с исками возникают такие «качели», когда сначала идёт обеспечение, потом отмена», — заявил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что нет объективной юридической базы для таких ограничительных мер, и суды зачастую сами проваливают свои решения.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream 2.

В декабре украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил сообщение о том, что цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года достигла рекордной отметки $339,21 за 1 тыс. кубических метров.