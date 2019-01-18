Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это комично»: В Крыму прокомментировали переговоры Варфоломея и Порошенко о пер...
Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
"Коррупция в наследство от Гайдара!" Российский эксперт в БЕШЕНСТВЕ! В...
Главная / Украина

Эксперт оценил отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream 2

18 января 2019, 20:39  •  22 • Украина
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с газетой «Известия» оценил отмену судом в Швейцарии ареста акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями — операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».
 
РИА Новости
 

«Любое решение судов в пользу российского концерна благотворно. При этом в деле «Нафтогаза» и «Газпрома» не первый раз с исками возникают такие «качели», когда сначала идёт обеспечение, потом отмена», — заявил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что нет объективной юридической базы для таких ограничительных мер, и суды зачастую сами проваливают свои решения.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream 2.

В декабре украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил сообщение о том, что цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года достигла рекордной отметки $339,21 за 1 тыс. кубических метров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

22
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 23:09
«Отдали жизнь 600 тысяч солдат и офицеров»: что говорится в рассекреченном рапорте маршала Жукова об освобождении Польши
17 января 2019, 23:09
Министры иностранных дел Украины и ФРГ проведут встречу в Киеве
18 января 2019, 17:25
Газ на Украине за два года подорожал на 89%
Загрузка...
17 января 2019, 23:09
В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома»
18 января 2019, 17:24
В Госдуме оценили предложение Климкина переформатировать отношения с Россией
18 января 2019, 14:24
Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.