Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили заявление погранслужбы Украины о въезде для российских мужчин
Израильские военные заявляют о пуске ракет из сектора Газа
На Украине опровергли данные о снятии запрета на въезд мужчин из России
Уходя из Сирии, американские солдаты оставили свое оружие курдам - СМИ
Главная / Украина

Эксперт оценил опровержение ГПСУ заявления о въезде мужчин из России на Украину

29 декабря 2018, 10:54  •  81 • Украина
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT опровержение пресс-секретарём Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олегом Слободяном своего собственного заявления о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
 
Reuters
 

«Мне это кажется свидетельством того, насколько неэффективна работа разных частей украинской власти. Можно вспомнить историю с введением военного положения, когда указ то ли подписан, то ли не подписан, то на 60 дней, то на 30, на всей территории Украины или в десяти областях, — эта катавасия продолжалась определённое время», — отметил Светов.

Эксперт предположил, что, скорее всего, в свете разговоров о том, что Украина готовится к военным провокациям, они вдруг захотели «выглядеть в канун Нового года такими мирными, способствующими гуманитарным контактам».

«Потом видим: спохватились, что это может быть воспринято как слабость, как уступки. Я думаю, что мы постоянно будем свидетелями такого рода историй. Неуверенность власти, возглавляемой Порошенко, будет всё больше нарастать в преддверии выборов. Надо ждать и разноречивых решений, и всё-таки провокаций какого-то рода», — заключил Светов.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

81
Источник
Похожие новости
29 декабря 2018, 10:54
Эксперт оценил опровержение ГПСУ заявления о въезде мужчин из России на Украину
28 декабря 2018, 18:39
В Киеве предложили провести заседание контактной группы по Донбассу
28 декабря 2018, 21:54
Опрос: большинство жителей Украины недовольны работой Порошенко

28 декабря 2018, 21:54
Посол Украины ответил на заявления австрийского журналиста об угрозах
28 декабря 2018, 15:24
Эксперт оценил слова депутата Рады о фатальной ошибке Порошенко
29 декабря 2018, 01:09
На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
22 декабря 2018, 14:54
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
26 декабря 2018, 01:54
Советские С-300 оставили жалкие остатки от израильских ракет, выпущенных по Сирии - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.