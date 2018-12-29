Эксперт оценил опровержение ГПСУ заявления о въезде мужчин из России на Украину

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT опровержение пресс-секретарём Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олегом Слободяном своего собственного заявления о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

«Мне это кажется свидетельством того, насколько неэффективна работа разных частей украинской власти. Можно вспомнить историю с введением военного положения, когда указ то ли подписан, то ли не подписан, то на 60 дней, то на 30, на всей территории Украины или в десяти областях, — эта катавасия продолжалась определённое время», — отметил Светов.

Эксперт предположил, что, скорее всего, в свете разговоров о том, что Украина готовится к военным провокациям, они вдруг захотели «выглядеть в канун Нового года такими мирными, способствующими гуманитарным контактам».

«Потом видим: спохватились, что это может быть воспринято как слабость, как уступки. Я думаю, что мы постоянно будем свидетелями такого рода историй. Неуверенность власти, возглавляемой Порошенко, будет всё больше нарастать в преддверии выборов. Надо ждать и разноречивых решений, и всё-таки провокаций какого-то рода», — заключил Светов.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.