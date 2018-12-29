|
Эксперт оценил опровержение ГПСУ заявления о въезде мужчин из России на Украину
29 декабря 2018, 10:54 • 81 • Украина
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT опровержение пресс-секретарём Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олегом Слободяном своего собственного заявления о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
Reuters
«Мне это кажется свидетельством того, насколько неэффективна работа разных частей украинской власти. Можно вспомнить историю с введением военного положения, когда указ то ли подписан, то ли не подписан, то на 60 дней, то на 30, на всей территории Украины или в десяти областях, — эта катавасия продолжалась определённое время», — отметил Светов.
Эксперт предположил, что, скорее всего, в свете разговоров о том, что Украина готовится к военным провокациям, они вдруг захотели «выглядеть в канун Нового года такими мирными, способствующими гуманитарным контактам».
«Потом видим: спохватились, что это может быть воспринято как слабость, как уступки. Я думаю, что мы постоянно будем свидетелями такого рода историй. Неуверенность власти, возглавляемой Порошенко, будет всё больше нарастать в преддверии выборов. Надо ждать и разноречивых решений, и всё-таки провокаций какого-то рода», — заключил Светов.
Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг информацию о снятии запрета на въезд мужчин из России после завершения действия военного положения в стране.
Подпишитесь на нас
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
24 декабря 2018, 06:12
|
22 декабря 2018, 14:54
|
28 декабря 2018, 04:09
|
26 декабря 2018, 11:39
|
27 декабря 2018, 20:09
|
23 декабря 2018, 08:54
|
26 декабря 2018, 01:54