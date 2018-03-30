Эксперт оценил обжалование «Газпромом» решения суда по спору с «Нафтогазом»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT поделился мнением о ходе разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Сейчас пока сложно говорить о выполнении условий, разбирательство продолжается. Оба решения Стокгольмского арбитража (и по контрактам на транзит, и по контрактам на поставку газа) будут обжаловаться «Газпромом». Эти решения были приняты с очень противоречивой логикой, одно противоречит другому. Соответственно, это можно объяснить только политическими мотивами и желанием подогнать решение под заранее известный результат. Иначе арбитры в обоих делах руководствовались бы одной логикой, и тогда, возможно, претензий со стороны «Газпрома» удалось бы избежать. Судьи приняли в пользу «Нафтогаза» политически мотивированное и юридически необоснованное решение», — сказал он.

Гривач также объяснил, почему видит политический мотив в решении Стокгольмского арбитража.

«Это попытка переложить содержание Украины на «Газпром». Там так и сказано: «В связи с тяжёлым экономическим положением Украины». При этом закрыли глаза на очевидные факты того, что «Нафтогаз» покупал более дорогой газ, то есть деньги у него были, раз была возможность платить европейским трейдерам больше, чем нужно было платить «Газпрому», покупая газ напрямую. Там очень много подобных нюансов, которые свидетельствуют о неправовом характере решения. Поэтому будет дальнейшее разбирательство с другим составом арбитров», — подытожил он.

По словам эксперта, эти разбирательства могут затянуться более чем на год из-за большого количества информации.

Ранее «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа.

Российский холдинг требует частично отменить принятое ранее решение по его спору с украинским «Нафтогазом».