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Эксперт оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты

28 февраля 2019, 16:39  •  100 • Украина
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил обещание шоумена Владимира Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.
 
© Кадр: видео YouTube/Слуга народа
 

По прогнозу эксперта, действующий президент Пётр Порошенко «не попадает даже во второй топ».

Как считает Соскин, если Порошенко сбежит с Украины, его будет «тяжело достать», но если его поймают, то наступит момент истины.

«Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», — добавил он.

Ранее Зеленский пообещал подготовить «ответ клептократам» совместно с экспертами, чтобы ни один из них не избежал ответственности.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с президентскими выборами на Украине.

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