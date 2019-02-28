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Эксперт оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты
28 февраля 2019, 16:39 • 100 • Украина
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил обещание шоумена Владимира Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.
© Кадр: видео YouTube/Слуга народа
По прогнозу эксперта, действующий президент Пётр Порошенко «не попадает даже во второй топ».
Как считает Соскин, если Порошенко сбежит с Украины, его будет «тяжело достать», но если его поймают, то наступит момент истины.
«Практика есть в Южной Корее, в Бразилии, в Аргентине, в Чили, в Египте, когда посадили многих президентов. Поэтому это возможно», — добавил он.
Ранее Зеленский пообещал подготовить «ответ клептократам» совместно с экспертами, чтобы ни один из них не избежал ответственности.
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с президентскими выборами на Украине.
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