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Эксперт оценил новый план Украины по «деоккупации» Крыма
16 июля 2020, 12:25 • 151 • В России
Все планы украинской стороны относительно «деоккупации» Крыма – это не больше, чем сотрясание воздуха, которое не приведет к результату. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.
Ранее экс-руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж предложил создать в Крыму «свободную экономическую зону под международным управлением», чтобы «деоккупировать» полуостров. Но, по мнению Маломужа, такую операцию можно будет реализовать только когда «Крыму будет экономически невыгодным для России».
- Все эти заявления в очередной раз показывают, что украинские чиновники лишь озвучивают свои несбыточные мечты и желания. Но этим желаниям никогда не суждено сбыться. В украинском обществе достаточно четко понимают, что риторика украинской власти относительно Крыма - это просто сотрясание воздуха, и Украина не способна осуществить «деоккупацию», как они говорят, - отмечает политолог.
По мнению эксперта, экс-чиновников, которые спекулируют крымской темой, волнуют не жители полуострова, а сама территория.
- Два миллиона человек, проживающих в Крыму - это абсолютно пустое место для них. Отмечу, что это сложилось еще до присоединения полуострова к России. Все это показывает уровень крайне низкой компетентности людей, которые занимают или занимали ключевые государственные посты, - заключил Владислав Ганжара.
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