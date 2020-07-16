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Эксперт оценил новый план Украины по «деоккупации» Крыма

16 июля 2020, 12:25  •  151 • В России

Все планы украинской стороны относительно «деоккупации» Крыма – это не больше, чем сотрясание воздуха, которое не приведет к результату. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее экс-руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж предложил создать в Крыму «свободную экономическую зону под международным управлением», чтобы «деоккупировать» полуостров. Но, по мнению Маломужа, такую операцию можно будет реализовать только когда «Крыму будет экономически невыгодным для России».

- Все эти заявления в очередной раз показывают, что украинские чиновники лишь озвучивают свои несбыточные мечты и желания. Но этим желаниям никогда не суждено сбыться. В украинском обществе достаточно четко понимают, что риторика украинской власти относительно Крыма - это просто сотрясание воздуха, и Украина не способна осуществить «деоккупацию», как они говорят, - отмечает политолог.

По мнению эксперта, экс-чиновников, которые спекулируют крымской темой, волнуют не жители полуострова, а сама территория.

- Два миллиона человек, проживающих в Крыму - это абсолютно пустое место для них. Отмечу, что это сложилось еще до присоединения полуострова к России. Все это показывает уровень крайне низкой компетентности людей, которые занимают или занимали ключевые государственные посты, - заключил Владислав Ганжара.

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