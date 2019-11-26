Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил в беседе с RT названные главой «Газпрома» Алексеем Миллером препятствия для сохранения транзита газа через Украину.

По словам Митраховича, Украина часто воспринимает историю с анбандлингом «Нафтогаза» и с выделением независимого оператора как идею, которая поможет «переиграть Россию» в газовых переговорах.

«На самом деле Россия совершенно не против того, чтобы заключать договор не с «Нафтогазом», а с ОГТСУ (оператором газотранспортной системы Украины. — RT). Недавно министр энергетики Украины Оржель заявил, что они отправили документы на сертификацию в Вену, где находится секретариат Энергетического сообщества. Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом, проводят аукционы на бронирование мощностей», — отметил эксперт.

Он добавил, что даже если Украина не успеет решить эти вопросы, то есть другой путь.

«Наша позиция заключается в том, что мы не против попыток Украины жить по европейским законам. Это их решение. Если не доделают — у нас есть альтернатива: можно заключить контракт по пути того, который был раньше. Для нас проблема, что они никак не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей», — заключил Митрахович.

Ранее Миллер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы.

Он отметил, что это технические проблемы, но очень важные, так что урегулированы они должны быть как можно скорее.

Кроме того, руководитель холдинга напомнил, что «Газпром» уже направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего транзитного контракта или заключении нового.