Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И вентиль перекрыть": Политолог Стариков намекнул украинцам о последс...
В рамках договора СНВ-III: Россия продемонстрировала инспекторам из США ракетный...
Сжигание "санкционных денег": Видео испанского художника выдали за рос...
"Молюсь за вас": папа римский послал телеграмму Путину, пролетая над Р...
Главная / Украина

Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа

26 ноября 2019, 22:54  •  108 • Украина
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил в беседе с RT названные главой «Газпрома» Алексеем Миллером препятствия для сохранения транзита газа через Украину.
 
РИА Новости
 

По словам Митраховича, Украина часто воспринимает историю с анбандлингом «Нафтогаза» и с выделением независимого оператора как идею, которая поможет «переиграть Россию» в газовых переговорах.

«На самом деле Россия совершенно не против того, чтобы заключать договор не с «Нафтогазом», а с ОГТСУ (оператором газотранспортной системы Украины. — RT). Недавно министр энергетики Украины Оржель заявил, что они отправили документы на сертификацию в Вену, где находится секретариат Энергетического сообщества. Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом, проводят аукционы на бронирование мощностей», — отметил эксперт.

Он добавил, что даже если Украина не успеет решить эти вопросы, то есть другой путь.

«Наша позиция заключается в том, что мы не против попыток Украины жить по европейским законам. Это их решение. Если не доделают — у нас есть альтернатива: можно заключить контракт по пути того, который был раньше. Для нас проблема, что они никак не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей», — заключил Митрахович.  

Ранее Миллер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы.

Он отметил, что это технические проблемы, но очень важные, так что урегулированы они должны быть как можно скорее.

Кроме того, руководитель холдинга напомнил, что «Газпром» уже направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего транзитного контракта или заключении нового.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
26 ноября 2019, 22:54
Помпео заявил о проверке США любых данных о вмешательствах в выборы
26 ноября 2019, 19:39
Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину
26 ноября 2019, 16:24
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
26 ноября 2019, 22:54
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
26 ноября 2019, 09:54
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
26 ноября 2019, 22:54
В ГБР считают нарушение техники безопасности причиной ЧП в Балаклее
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2019, 23:09
Таинственная ракета России взволновала США: Эксперты увидели в ней секретное оружие С...
26 ноября 2019, 23:09
"Молюсь за вас": папа римский послал телеграмму Путину, пролетая над Россие...
26 ноября 2019, 23:09
"Семья" и олигархи отворачиваются от Путина
26 ноября 2019, 23:09
Для мира с Россией Зеленский должен подчинить три группы влияния. Но не может - экс-д...
26 ноября 2019, 23:09
Лукашенко объявил польского бандита-русофоба «национальным героем» (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2019, 08:09
"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"
23 ноября 2019, 17:09
Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских
23 ноября 2019, 10:39
Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
24 ноября 2019, 02:54
"Он бы пригодился нам в Германии": Немцы восхитились речью Путина на инвестиционном форуме
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.