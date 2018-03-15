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Эксперт оценил намерение Украины денонсировать договор о дружбе с Россией

15 марта 2018, 13:39  •  273 • Украина
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT заявление Министерства иностранных дел Украины о подготовке предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
 
Reuters
 

«Украина может разорвать все эти взаимоотношения, многие в Киеве считают их обременительными. Нынешняя политическая элита продолжает свою политическую стратегию, направленную на построение на Украине своеобразной «Антироссии», — отметил Денисов.

Представитель украинского ведомства отметила, что выход из СНГ не будет означать автоматический выход из многосторонних соглашений, поскольку для Украины важны соглашения о социальном и пенсионном обеспечении.

По мнению эксперта, возможный выход Украины из СНГ не выгоден самим украинцам.

«Очень многие политики, которые говорят, что Украина выйдет из СНГ или прекратит участие в ряде соглашений, даже представить себе не могут, какой объём работы был проделан. На Украине нет сферы жизнедеятельности общества, в рамках которой не были бы подписаны многосторонние соглашения СНГ. Как себе Украина представляет «половинчатое» участие? Что все остальные стороны, которые подписывают соглашения, будут взирать на то, как Украина выбирает самые интересные позиции для себя, а остальные отметает. Украинский народ не выигрывает от подобного решения. Его надо рассматривать исключительно в политическом аспекте. Преследуются геополитические интересы не только украинских, но и их западных партнёров», — заключил Денисов.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что рассматривается как частичная, так и полная денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

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