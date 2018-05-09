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Эксперт оценил намерение Путина и Меркель обсудить сотрудничество России и Украины по газу

09 мая 2018, 19:54  •  139 • Украина
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в разговоре с RT заявление правительства Германии о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин обсудят газовый вопрос между Россией и Украиной.
 
Reuters
 

«На Германию оказывается большое давление, как со стороны ЕС, так и со стороны США, которые обвиняют её в том, что в угоду собственным экономическим интересам она забывает об интересах других стран. Это касается, например, Украины. Но её газотранспортная система приходит в негодность, в неё никто не вкладывает деньги, поэтому «Газпром» пытается себя обезопасить: через северный маршрут получается дешевле транспортировать газ в Европу, чем по территории Украины. Это чисто экономическая логика. Германия всё равно активно делает вид, что беспокоится об Украине. Но практических шагов не видно, ведь она дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» на своей территории. Потому что Меркель в первую очередь думает об интересах своей страны и немецких компаний», — отметил Правосудов.

Эксперт отметил, что в дальнейшем заявления Германии о поддержке Украины по газовому сотрудничеству с Россией будут продолжаться.

«Но при этом очевидно, что даже после того, как будут построены «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», останется некий объём газа, который нужно будет качать через Украину. Миллер называл 10—15 млрд кубометров. Но если потребление газа существенно вырастет, значит, придётся качать больше либо строить дополнительные газовые коридоры. Все за хороший бизнес, предложит Украина хорошие транзитные тарифы — мы будем всей душой её любить, не предложит — сама виновата. Надо больше думать о своих интересах, а не рассуждать об абстрактной политике», — заключил Правосудов.

Ранее в Германии сообщили, что Меркель и Путин во время встречи в Сочи намерены обсудить газовый вопрос между российской и украинской сторонами. 

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