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Эксперт оценил начатые в отношении Порошенко расследования
22 мая 2019, 21:09 • 49 • Украина
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT начало расследования против экс-президента Украины Петра Порошенко о хищениях в энергетической отрасли.
РИА Новости
По его словам, это дело может снизить политический потенциал Порошенко.
«Они (уголовные дела против Порошенко. — RT) спровоцируют уход части серьёзных игроков из блока Петра Порошенко и снижение его электоральных возможностей на грядущих выборах», — пояснил он.
Ранее на Украине было инициировано расследование против Петра Порошенко по делу о хищениях в энергетической отрасли, в частности, в ПАО «Центрэнерго».
Позднее Порошенко прокомментировал ряд расследований, которые были начаты против него.
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