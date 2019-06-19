Эксперт оценил итоги пресс-конференции по делу о крушении MH17

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT итоги пресс-конференции по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

«Все говорили о том, что Россия виновата и она ничего не предоставляет, притом так категорично, что прямо было удивительно. Но когда разговор пошёл в вопросах и ответах, то получилось так, что Россия предоставила всю документацию по ракете, просто им нецелесообразно раскрывать, что техника и ракета были переданы и находились на территории Украины», — отметил Кошкин.

По словам эксперта, видна политическая ангажированность членов комиссии, которые настроены чрезвычайно враждебно и обвиняют Россию.

«Главный вопрос конференции: связать крушения самолёта с Россией. Они связывают и представили какую-то ерунду из соцсетей, переговоров», —заключил он.

Ранее представитель совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых.

В сентябре 2018 года Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования по теме крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.