Эксперт оценил идею Зеленского снизить проходной барьер на выборах в Раду

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT предложение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам фракций отменить мажоритарную избирательную систему и снизить проходной барьер на выборах в Верховную раду до 3%.

«Возможно, предложение Зеленского связано с тем, что он сформировал со своей политической командой окончательный план участия его сторонников в парламентских выборах. Потенциальное снижение барьера с 5% до 3% позволяет мелким партиям пройти в следующий созыв украинского парламента», — сказал эксперт.

Мезюхо также напомнил, что новый украинский лидер призвал отменить мажоритарную избирательную систему.

«Тут не всё так просто. Конечно, исходя из украинских политических реалий, полумажоритарная система позволяет создавать возможности для политической коррупции в стране. Тем не менее ряд политических сил на Украине осознают, что им не набрать и 3%, но у них есть шанс провести своих представителей через мажоритарные округа. Поэтому мне слабо верится в то, что действующий на Украине парламент согласится на отмену мажоритарной системы», — заключил он.

Ранее Зеленский предложил лидерам фракций отменить мажоритарную избирательную систему и снизить проходной барьер на выборах в Верховную раду.

В Раде сообщили, что внеочередные выборы в украинский парламент могут состоятся 21 или 28 июля.