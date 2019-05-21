Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США намерены ввести санкции против «Северного потока — 2»
Трампу нужна война с Ираном, чтобы переизбраться на второй срок
Гройсман назвал «Северный поток — 2» энергетическим оружием России
Песков о "повышении зарплат в Кремле": Речь об увеличении не идет, вернули то, ч...
Главная / Украина

Эксперт оценил идею Зеленского снизить проходной барьер на выборах в Раду

21 мая 2019, 15:54  •  68 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT предложение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам фракций отменить мажоритарную избирательную систему и снизить проходной барьер на выборах в Верховную раду до 3%.
 
Reuters
 

«Возможно, предложение Зеленского связано с тем, что он сформировал со своей политической командой окончательный план участия его сторонников в парламентских выборах. Потенциальное снижение барьера с 5% до 3% позволяет мелким партиям пройти в следующий созыв украинского парламента», — сказал эксперт.

Мезюхо также напомнил, что новый украинский лидер призвал отменить мажоритарную избирательную систему.

«Тут не всё так просто. Конечно, исходя из украинских политических реалий, полумажоритарная система позволяет создавать возможности для политической коррупции в стране. Тем не менее ряд политических сил на Украине осознают, что им не набрать и 3%, но у них есть шанс провести своих представителей через мажоритарные округа. Поэтому мне слабо верится в то, что действующий на Украине парламент согласится на отмену мажоритарной системы», — заключил он.

Ранее Зеленский предложил лидерам фракций отменить мажоритарную избирательную систему и снизить проходной барьер на выборах в Верховную раду.

В Раде сообщили, что внеочередные выборы в украинский парламент могут состоятся 21 или 28 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
20 мая 2019, 23:39
Вакарчук назвал условие поддержки Зеленского
20 мая 2019, 23:39
СБ ООН не внёс в повестку рассмотрение закона о языке на Украине
20 мая 2019, 23:39
Небензя: на Украине вводится «языковая инквизиция»
20 мая 2019, 17:09
Лавров призвал Украину к диалогу по обмену «всех на всех»
21 мая 2019, 12:39
США намерены ввести санкции против «Северного потока — 2»
20 мая 2019, 23:39
Зеленский провёл встречу с президентом Литвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 мая 2019, 09:39
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински
21 мая 2019, 03:09
"Шестерка несогласных" блокировала заседание о законе по украинскому языку
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в СШ...
21 мая 2019, 06:24
"Попытка ввести цензуру": Британец выкриками прервал выступление Небензи в ...
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" В...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2019, 06:24
Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
18 мая 2019, 23:09
"Коломойский угрожает американцам": Адвокат Трампа требует ареста украинского олигарха
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
16 мая 2019, 19:09
Сирия: «Россия арестовала 11 шпионов-иранцев на базе «Хмеймим»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.