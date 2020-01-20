Эксперт оценил идею запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ

Генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский усомнился в том, что депутаты Госдумы примут законопроект, который запретит банкам брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

Соответствующий документ планируют внести в парламент до конца февраля.

«Поскольку речь идет о совершенно минимальных суммах, я думаю, это скорее популистская инициатива. У нее сомнительное экономическое обоснование.Что такое 50 рублей за одну платежку на сумму 5000 рублей?» — сказал эксперт.

По его мнению, даже если банки обяжут не брать комиссии, в убыток они работать не будут. Кредитные организации поднимут в среднем тарифы на другие услуги, не связанные с ЖКХ, чтобы компенсировать выпадающие доходы, заключил Листовский.

В свою очередь депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что законодательный запрет на снятие комиссии при оплате услуг ЖКХ порадует россиян, особенно малообеспеченных, у которых на платежи уходит большая часть бюджета.

О предложении отменить банковскую комиссию за данные операции «Известиям» рассказал глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, соответствующий законопроект внесут в парламент до конца февраля, одобрение от Центробанка получено.

Свою поддержку документу уже готовы выразить в партиях «Справедливая Россия» и ЛДПР. Глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская отметила, что данная проблема особенно волнует жителей села и небольших городов, где способы оплаты услуг ЖКХ ограничены.