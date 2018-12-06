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Эксперт оценил идею Верховной рады разрешить морской охране стрелять без предупреждения
06 декабря 2018, 19:54 • 240 • Украина
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал принятие Верховной радой Украины документа, разрешающего кораблям морской охраны Госпогранслужбы применять оружие без предупреждения.
РИА Новости
«Конечно, это противоречит международным правовым актам, потому что ведение огня — последнее средство устрашения. Очевидно, то, что сейчас происходит на Украине, — попытка эскалировать ситуацию просто до невозможного. Порошенко делает всё, чтобы продлить срок военного положения в стране. Понятно, что в течение нынешнего срока военного положения он не сможет поднять свой рейтинг на приемлемую высоту. Порошенко пытается спровоцировать Россию на какие-то действия. Надо приготовиться к новым провокациям. Но это фатально скажется на самом режиме украинского президента, потому что он не удержится у власти», — считает эксперт.
По словам Блохина, «сейчас Порошенко совместно со своими западными друзьями пытается построить военную диктатуру, не допускающую никакого инакомыслия».
«Эти заявления — лишь повод и инструмент для реализации этих целей. Такое нововведение всё равно будет создавать для простых людей некий эффект нервозности. Понятно, что это помешает экономическим процессам, будет повышаться атмосфера страха. А когда эта атмосфера присутствует, могут случаться непредсказуемые столкновения. Если смотреть друг на друга через прицел, то каждый шорох может спровоцировать конфликт», — заключил он.
Ранее Верховная рада Украины разрешила кораблям морской охраны Госпогранслужбы применять оружие без предупреждения.
Кроме того, пограничники получили право применять оружие после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины.
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