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Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа

12 июня 2019, 11:09  •  89 • Украина
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.
 
© Reuters
 

Герус адресовал это предложение лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку.

По словам Охрименко, это абсолютно авантюрное заявление. 

«Теоретически это можно сделать, спорить не буду. Но будет монополизм, и Антимонопольный комитет сразу заблокирует эту компанию — вот в чём проблема. То есть он (Герус.— RT) заведомо предлагает идею, которую с точки зрения украинского законодательства реализовать нельзя», — пояснил эксперт.

Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.

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