Эксперт отметил безопасность дистанционного голосования

Руководитель Лаборатории социальных исследований Петр Кирьян заявил, что развитие технологий позволяет сделать процесс голосования безопасным.

«Вам не надо идти на участок, вы можете сделать это дома, в офисе, в машине, как вам это комфортно. В пандемию это дополнительный аргумент, мы не находимся в помещении с людьми, которые могут быть носителями», — пояснил Кирьян в беседе с РЕН ТВ, отметив удобство процедуры голосования в онлайн-формате.

По мнению эксперта, люди стали чаще пользоваться дистанционными сервисами и лучше понимать механику их работы, помимо этого, населению импонирует анонимность дистанционного голосования.

«На примере Москвы мы видим, что два миллиона прошли регистрацию и могут проголосовать за депутата и кандидата, и это довольно высокий результат», — резюмировал он.

Ранее в этот же день руководитель НКО «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер отметил прозрачность процесса выборов в России и заявил, что голосование организовано на «высочайшем уровне».

Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Там также можно проголосовать лично на избирательном участке.

При этом в Москве проходит розыгрыш 20 квартир и 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования. Принять участие в первом этапе акции могли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00 мск. В следующий раз победителей определят 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.