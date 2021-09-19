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Эксперт отметил безопасность дистанционного голосования
19 сентября 2021, 03:40 • 78 • Политика
Руководитель Лаборатории социальных исследований Петр Кирьян заявил, что развитие технологий позволяет сделать процесс голосования безопасным.
«Вам не надо идти на участок, вы можете сделать это дома, в офисе, в машине, как вам это комфортно. В пандемию это дополнительный аргумент, мы не находимся в помещении с людьми, которые могут быть носителями», — пояснил Кирьян в беседе с РЕН ТВ, отметив удобство процедуры голосования в онлайн-формате.
По мнению эксперта, люди стали чаще пользоваться дистанционными сервисами и лучше понимать механику их работы, помимо этого, населению импонирует анонимность дистанционного голосования.
«На примере Москвы мы видим, что два миллиона прошли регистрацию и могут проголосовать за депутата и кандидата, и это довольно высокий результат», — резюмировал он.
Ранее в этот же день руководитель НКО «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер отметил прозрачность процесса выборов в России и заявил, что голосование организовано на «высочайшем уровне».
Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Там также можно проголосовать лично на избирательном участке.
При этом в Москве проходит розыгрыш 20 квартир и 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования. Принять участие в первом этапе акции могли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00 мск. В следующий раз победителей определят 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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