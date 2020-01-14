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Эксперт: «Осуществить план по захвату Крыма Украине помешала трусость»

14 января 2020, 15:24  •  135 • В России

Украина не смогла реализовать так называемый план по «предотвращению захвата Крыма» в 2014 году по причине трусости и отсутствия политической воли. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин, комментируя слова генерал-майор ВСУ, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса.

Он, напомним, заявил, что в 2014 году украинские вооруженные силы рассматривали «вариант захвата территорий», и он был отработан штабом. Был отработан план, предусматривающий ввод на полуостров сил 25-й воздушно-десантной бригады и 79-й аэромобильной бригады. Эти соединения подняли по тревоге 31 января 2014 года, но дальнейшую реализацию план не получил, потому что Владимир Замана, занимавший в то время должность начальника Генштаба ВСУ, не подписал необходимые боевые распоряжения.

- Логично, что у вооруженных сил Украины был план обороны территории и развертывания сил. Но любой план - ничто без приказа и реализации. А для этого необходима военная и политическая воля, понимание конкретной ситуации. Такой воли у украинского руководства не было, - говорит политолог Денис Батурин.

По его словам, в феврале 2014 года в Киеве занимались дележкой власти, а затем столкнулись с вооруженным сопротивлением жителей юго-востока Украины.

- Подавлением этого сопротивления они и занялись, так как имели для этого силы и волю, чего не было по отношению к Крыму. Но тут стоит говорить и о трусости, которая эту волю сломила. Что и позволило провести в Крыму референдум, после которого полуостров вошел в состав РФ. Отмечу, что никакого «захвата», о котором говорит Кривонос, не было. Крымчане просто выразили свою волю, а российские войска обеспечивали безопасность проведения референдума, - заключил Батурин.

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