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Эксперт опроверг возможный сговор между Меркель и Зеленским

18 августа 2021, 20:45  •  97 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Лидер украинцев и так делает все, что не противоречит интересам Берлина
Заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о возможном сговоре между президентом страны Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе ее предстоящего визита в Киев, являются лишь отражением борьбы кланов, которая сейчас ведется в Незалежной. Противоборствующие стороны подобными высказываниями пытаются убедить сограждан, как будет плохо соборной с тем или иным куратором неньки.
Такой комментарий дал российский политолог Игорь Шишкин изданию "Свободная пресса" по поводу последнего спича пана Климкина.
Ранее бывший министр увидел серьезную угрозу в переговорах Меркель с Зеленским, которые должны состояться 22 августа. По его мнению, глава германского кабмина способна убедить украинского лидера в необходимости опасных для страны компромиссов. Канцлер может заявить Зеленскому о своей давней любви к Украине и напомнит ему о том, что итоги выборов в Германии неизвестны, а потому с ней лучше договориться на определенных условиях.
Между тем, от встречи Меркель с главой Незалежной не стоит ждать чего-то экстраординарного, считает Шишкин. По его словам, ни экс-президент Петр Порошенко, ни действующий лидер украинцев ничего не делают такого, что противоречило бы интересам Берлина. Киев и ранее, и сейчас во всем слушается Меркель, убежден эксперт, поэтому фрау не нужно "воспитывать" своих подчиненных.
"Они не выполняют Минские соглашения потому, что это не выгодно Берлину, не выгодно Парижу, Брюсселю и Вашингтону. Поэтому никакого воспитания – "а вот одумайся, вспомни, и займись миром в Донбассе…"", – указал Шишкин.
По его мнению, вооруженный конфликт в шахтерском регионе Незалежной был развязан "с прямого одобрения" канцлера ФРГ. А значит, так кровь, которая проливается в Донбассе с 2014 года, на руках и Порошенко, и Зеленского, и Меркель, подчеркнул политолог.
Напомним, глава германского правительства прежде чем посетить Киев, заедет 20 августа в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран будут говорить о двусторонних отношениях. По мнению аналитиков, среди возможных тем может оказаться вопрос запуска "Северного потока-2", сохранения транзита российского газа через ГТСУ и выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

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