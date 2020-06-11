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Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму

11 июня 2020, 10:25  •  81 • В России

Общественники из Херсонской области Украины направили президента Владимиру Зеленскому обращение с просьбой не возобновлять подачу днепровской воды в Крым. Авторы протестуют не только против восстановления водоснабжения, но и самих дискуссий на эту тему от официальных лиц. По их мнению, юридические основания для возобновления работы Северо-Крымского канала отсутствуют.

Крымский политолог Николай Филиппов полагает, что обращение активистов - это косвенный ответ Зеленского на действия депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая ранее направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

- Это обращение, видимо, было заказано общественникам из администрации президента, - говорит Филиппов. - Я так понимаю, что господин Зеленский отвечает так косвенно госпоже Поклонской. Это своеобразный обмен любезностями.

Эксперт напоминает слова председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, который сказал, что днепровскую воду у Украины нельзя брать по целому ряду причин. Одна из них в том, что националисты могут эту воду отравить.

- Там нормально относятся к людям, которые стреляли в своих же граждан, жгли их и хотели залить Крым кровью. С таким же успехом они могли через воду пустить к нам на полуостров какую-то заразу, и доказать, что это сделали именно они, было бы очень трудно, - отмечает Филиппов.

Во-вторых, Северо-Крымский канал сильно изношен, его строили в 60-е годы прошлого века, ремонт с тех пор не делали. Поэтому даже при достижении определенных договоренностей сразу же пустить по нему воду не получится, поскольку потребуются миллиарды вложений.

- Третья причина - экономико-политического характера. Мы знаем, как Украина соблюдает договорные обязательства. Видим чехарду с ценами на газ, с условиями транспортировки. Сегодня мы договоримся по одной цене, а на следующий год они поднимут ее в 10 раз, - подчеркивает политолог.

Эксперт отмечает, что вопрос с обеспечением Крыма водой должны решать российские специалисты, необходима госпрограмма и разработка проекта.

- Мое мнение: на днепровскую воду рассчитывать не стоит, потому что мы будем зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Я думаю, что тему подачи воды в Крым обсуждают на Украине в первую очередь потому, что это необходимо самой Херсонской области. Там происходит заболачивание почв, и с этим тоже надо что-то делать. Понятно, что пускать ее в Крым они не хотят по политическим мотивам, - заключает политолог.

Напомним, что в этом году на полуострове выдалась засушливая зима и весна. К началу лета водохранилища были наполнены лишь на четверть. В гидрометцентре отмечали, что суммарный запас в водохранилищах естественного стока оказался на 110 миллионов кубометров меньше, чем на начало лета 2019 года.

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