Эксперт объяснила желание США помешать визиту Болсонару в Москву

США обеспокоены слухами о возможном появлении российской военной инфраструктуры в странах Латинской Америки, в связи с чем пытаются ограничить связи Москвы с регионом в целом. Об этом 1 февраля «Известиям» рассказала профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева.

Накануне газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники сообщила о дипломатическом давлении США на Бразилию. Отмечалось, что Вашингтон пытался добиться отмены поездки президента Жаира Болсонару в Москву в феврале, так как это якобы «послужит сигналом поддержки действий Кремля в Восточной Европе».

Однако, отметила Окунева, позиции РФ и Бразилии по ряду вопросов расходятся, включая ситуацию на Украине. Объясняется это тем, что сейчас Бразилия имеет яркую проамериканскую внешнеполитическую ориентацию.

«Тем не менее, как было вновь подтверждено на саммите БРИКС в 2019 году, Бразилия — стратегический партнер России. У нас неплохо развивается сотрудничество во многих областях, и в последнее время фиксируется стремление расширять это стремление. В том числе это объясняется тем, что 2022 год для Жаира Болсонару — решающий», — отметила эксперт.

Так, в октябре в Бразилии пройдут президентские выборы. И пока действующий президент страны критически отстает от своего конкурента экс-президента Лулы да Силвы, напомнила Окунева.

«С помощью развития контактов с другими странами Болсонару пытается набрать внешнеполитические очки», — заключила она.

О намерении нанести визит президенту России Владимиру Путину в первом квартале 2022 года президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил в декабре во время своего еженедельного выступления. Позже бразильский глава сообщил об отсутствии планов отменять запланированную на февраль поездку в Россию.