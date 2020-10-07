|
Эксперт объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным
07 октября 2020, 23:20 • 90 • Политика
Лидер Незалежной ищет способ сохранить власть
Желание Зеленского пойти на переговоры с Кремлем – не более чем пиар-ход лидера Незалежной, который теряет рейтинг. Такое заявление сделал историк, публицист Андрей Ваджра.
Ранее стало известно, что Киев направил РФ просьбу об организации переговоров с участием Зеленского и российского лидера Владимира Путина. В офисе президента заявили, что пытаются урегулировать ситуацию на Донбассе с помощью изменений в Минские соглашения.
Эксперт пояснил, что уровень популярности Зеленского стремительно падает – большая часть населения не поддерживает курс экс-руководителя "Квартала 95", который надеется на рост своего авторитета в глаза простых украинцев с помощью встречи с Путиным.
Ваджра уверен: офис Зеленского решил запросить переговоры по неофициальным источникам, понимая, что такое заявление на государственном уровне спровоцирует массовые недовольства среди нацистов и оппозиционеров.
Впрочем, полагает историк, никакие проблемы с Донбассом Зеленский вместе со своей администрацией решать не собирается – Киев обрек себя в достаточно серьезные "идеологические рамки", не предполагающие никаких соглашений. Власть лишь ищет способ остаться на плаву накануне предстоящих выборов.
"Он – актер, не президент. Ему нужны красивые жесты, красивые речи, нужна красивая картинка", – заявил Ваджра в интервью "Свободной прессе".
Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что Зеленский предпочитает игнорировать вероятное развитие силового захвата власти на Украине.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2020, 11:10
|
02 октября 2020, 21:25
|
03 октября 2020, 20:20
|
04 октября 2020, 17:25
|
02 октября 2020, 04:00
|
04 октября 2020, 21:05
|
03 октября 2020, 16:40