Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Лидер Незалежной ищет способ сохранить власть

Желание Зеленского пойти на переговоры с Кремлем – не более чем пиар-ход лидера Незалежной, который теряет рейтинг. Такое заявление сделал историк, публицист Андрей Ваджра.

Ранее стало известно, что Киев направил РФ просьбу об организации переговоров с участием Зеленского и российского лидера Владимира Путина. В офисе президента заявили, что пытаются урегулировать ситуацию на Донбассе с помощью изменений в Минские соглашения.

Эксперт пояснил, что уровень популярности Зеленского стремительно падает – большая часть населения не поддерживает курс экс-руководителя "Квартала 95", который надеется на рост своего авторитета в глаза простых украинцев с помощью встречи с Путиным.

Ваджра уверен: офис Зеленского решил запросить переговоры по неофициальным источникам, понимая, что такое заявление на государственном уровне спровоцирует массовые недовольства среди нацистов и оппозиционеров.

Впрочем, полагает историк, никакие проблемы с Донбассом Зеленский вместе со своей администрацией решать не собирается – Киев обрек себя в достаточно серьезные "идеологические рамки", не предполагающие никаких соглашений. Власть лишь ищет способ остаться на плаву накануне предстоящих выборов.

"Он – актер, не президент. Ему нужны красивые жесты, красивые речи, нужна красивая картинка", – заявил Ваджра в интервью "Свободной прессе".

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что Зеленский предпочитает игнорировать вероятное развитие силового захвата власти на Украине.